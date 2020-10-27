İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, özellikle vefat eden yabancı uyruklu vatandaşların gayrimenkullerini sahte vekaletlerle satan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul, Edirne ve Sakarya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, özellikle vefat eden yabancı uyruklu vatandaşların gayrimenkullerini sahte vekaletlerle satan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul, Edirne ve Sakarya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şahsın yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, özellikle vefat eden yabancı uyruklu vatandaşların gayrimenkullerini sahte vekaletlerle satan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul, Edirne ve Sakarya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şahsın yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.
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