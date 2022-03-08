İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ’nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ’nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ’nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.