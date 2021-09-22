- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye’de düzenlediği operasyonda aralarında korona virüs tedavinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirdi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye’de düzenlediği operasyonda aralarında korona virüs tedavinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirdi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye’de düzenlediği operasyonda aralarında korona virüs tedavinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirdi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye’de düzenlediği operasyonda aralarında korona virüs tedavinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirdi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

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