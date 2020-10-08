İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eylül ayı denetim sonuçlarını açıkladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eylül ayında egzoz, drift ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik seyir halinde ve sabit yapılan denetimlerin sonuçlarını açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, çeşitli trafik ihlallerinden sürücülere 57 milyon 249 bin 381 TL para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eylül ayı içerisinde il genelinde egzoz, drift ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik resmi, sivil ve motosikletli ekiplerce seyir halinde ve sabit yapılan kontrollerin sonuçlarını açıkladı. Emniyetten yapılan açıklamada, 2 bin 691 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-G (Makas Atmak) “Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” içerikli maddesi gereğince bin 228 TL’den toplam 3 milyon 304 bin 548TL, 81 araç sürücüsüne ise aynı kanunun 67/1D (Drift) “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” içerikli maddesi gereğince 6 bin 141 TL’den toplam 497 bin 421 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, bin 335 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 (Abart Egzoz) “Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması” içerikli 32/3 maddesi gereğince bin 228 TL’den toplam 1 milyon 639 bin 380 TL idari para cezası işlemi uygulanırken, 98 bin 482 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-A, 51/2-B ve 51/2-C (Radar-Aşırı Hız) maddeleri gereğince 98 bin 482 araca toplam 35 milyon 265 bin 146 TL idari para cezası işlemi uygulandığı belirtildi. 134 şahsa (Vale) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 68/1-C “Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları” içerikli maddesi gereğince 132 TL’den toplam 17 bin 688 TL idari para cezası işlemi uygulandığına yer verildi.

5 bin 255 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3-A (Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak) içerikli maddesi gereğince 2 bin 473 TL’den toplam 12 milyon 993 bin 142 TL idari para cezası işlemi uygulandığı belirtilen açıklamada, 21 bin 452 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 78/1-A(Emniyet Kemeri Kullanmamak) “Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak” içerikli maddesi gereğince 132 TL’den toplam 2 milyon 831 bin 664 TL idari para cezası işlemi uygulandığı ifade edildi. 5 bin 306 motosikletli araç sürücüsüne de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 78/1-B(Kask Takmamak) “Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması” içerikli maddesi gereğince 132 TL’den toplam 700 bin 392 TL idari para cezası işlemi uygulandığı açıklandı.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 776 araç trafikten men edilirken, 2 bin 611 şahsın sürücü belgesine ise el konulduğu belirtildi.