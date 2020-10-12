İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi. Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi. Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi. Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
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