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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi. Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi. Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi. Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi. Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
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