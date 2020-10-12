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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi. Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi. Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
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