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İstanbul emniyetinden zehir tacirlerine şafak operasyonu

İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SABAH SAATLERİNDE ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU YAPTI. OPERASYONDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

İstanbul emniyetinden zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Daha önceden yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik olarak sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı. Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekât timleri ile polis helikopteri de katıldı. Polis ekipleri, koçbaşı yardımıyla açtıkları kapılardan girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Adreslerde arama yapıldığı esnada özel harekât timleri de uzun namlulu silahlarla sokak başlarında önlem aldı.

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