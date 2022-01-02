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İstanbul Fatih’te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katlara sıçrarken, binada mahsur kalan 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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İstanbul Fatih’te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katlara sıçrarken, binada mahsur kalan 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İstanbul Fatih’te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katlara sıçrarken, binada mahsur kalan 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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İstanbul Fatih’te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katlara sıçrarken, binada mahsur kalan 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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SIRADAKİ HABER
Fatih’te 5 katlı otelde yangın
Fatih’te 5 katlı otelde yangın
  1. ASAYİŞ

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