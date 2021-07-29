İstanbul Fatih’te Yavuz Sinan Mahallesi Unkapanı Değirmeni Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bina bilinmeyen bir nedenle içinden çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Sokak girişe ve çıkışa kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin bina içe

İstanbul Fatih’te Yavuz Sinan Mahallesi Unkapanı Değirmeni Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bina bilinmeyen bir nedenle içinden çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Sokak girişe ve çıkışa kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin bina içerisinde canlı olup olmadığına dair araştırmaları devam ediyor.