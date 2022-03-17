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İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda, başta ’nitelikli dolandırıcılık’ olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan firari şüphe

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İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda, başta ’nitelikli dolandırıcılık’ olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan firari şüphelilerin de aralarında olduğu 107 kişi yakalandı.

İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda, başta ’nitelikli dolandırıcılık’ olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan firari şüphe
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İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda, başta ’nitelikli dolandırıcılık’ olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan firari şüphelilerin de aralarında olduğu 107 kişi yakalandı.

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