İstanbul genelinde ‘huzur uygulaması’

İstanbul il genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur 2020-09" asayiş uygulaması yapıldı.
Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, bu noktalardan biri olan Beyoğlu Taksim Meydanı’ndaki uygulamada polis geniş güvenlik önlemi aldı. Uygulama kapsamında durdurulan araçlarda Narkotik köpeği ’Gold’ arama yaptı. Trafik ve evrak kontrolünün yapıldığı denetimlere, polis helikopteri de destek verdi. Uygulamanın saat 23.59’a kadar devam edeceği öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020, 22:56