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İstanbul genelinde ‘huzur uygulaması’

İSTANBUL İL GENELİNDE HELİKOPTER DESTEKLİ "YEDİTEPE HUZUR 2020-09" ASAYİŞ UYGULAMASI YAPILDI.

İstanbul genelinde ‘huzur uygulaması’

İstanbul il genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur 2020-09" asayiş uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-09" uygulaması, kent genelinde saat 20.00’de başladı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Uygulama kapsamında, birçok noktada denetimler yapıldı. Araçlar didik aranırken, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, bu noktalardan biri olan Beyoğlu Taksim Meydanı’ndaki uygulamada polis geniş güvenlik önlemi aldı. Uygulama kapsamında durdurulan araçlarda Narkotik köpeği ’Gold’ arama yaptı. Trafik ve evrak kontrolünün yapıldığı denetimlere, polis helikopteri de destek verdi. Uygulamanın saat 23.59’a kadar devam edeceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020, 22:56
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