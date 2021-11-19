İstanbul, Giresun ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda, karşılıklı eylem hazırlığı yapan iki suç çetesine mensup 7 kişi yakalandı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
İstanbul, Giresun ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda, karşılıklı eylem hazırlığı yapan iki suç çetesine mensup 7 kişi yakalandı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
İstanbul, Giresun ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda, karşılıklı eylem hazırlığı yapan iki suç çetesine mensup 7 kişi yakalandı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.