İstanbul güne kar ile uyandı

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini devam ettiriyor. Kar yağışı nedeniyle araçların seyir halinde iken gitmekte zorlandığı görüldü.

Megakent’te etkili olan kar yağışı birçok noktada kendini göstermeye başladı. Gece başlayan kar yağışı sabahta devam etti. Araçları ile yola çıkan vatandaşların yokuşlarda zorluk çektiği görüldü. Birçok noktada da sürücülerin araçlarına zincir taktığı görüldü.

Sabah saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışının gün içinde daha da etkili olacağı öğrenildi.

İşe gitmekte zorlanan bir kadın da, "Vallahi işe gitmek istiyorum ama bir türlü gidemiyorum Yenibosna’da çalışıyorum. Hayat felç her yer boş taksi durağını arıyorum duraktaki kimse, abla bu saatte ben size taksi gönderemem en fazla iki saat sonra gönderirim, diyor. Yenibosna’ya nasıl gideceğim bilmiyorum. Servis şoförünü arıyorum gelemiyorum diyor. İş yeri aradı gel diyor. Bilmiyorum nasıl yapacağız" dedi.