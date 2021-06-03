İstanbul Havalimanı yolunda bir araç takla attı

Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı yolunda bir kamyonetin çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı yolunda 35 VIF 057 plakalı otomobile, arkadan gelen bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, takla attı. Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken takla atan araç çekici ile otoparka çekildi.