İstanbul Havalimanı’nda 4 bin canlı tıbbi sülük ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza memurları yurtdışına kaçak yollarla çıkarılmak istenilen yaklaşık 4 bin canlı Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı’nda yurtdışına çıkarılmak istenen 4 bin canlı Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) Gümrük Muhafıza ekiplerinin dikkatiyle yakalandı.

Ekiplerin bildirmesi üzerine Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri havalimanına geçerek el konulan sülükleri inceledi. Yapılan incelemelerde, Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (CİTES) kapsamında Hirudo Verbana türü canlı Tıbbi Sülüklerin yasadışı yolla izinsiz olarak yurtdışına çıkarılmak istendiği belirlendi.

CİTES sözleşmesine aykırı olarak kaçak yollarla yurtdışına çıkarılmak istenen 4 bin canlı Tıbbi Sülüklere el konularak doğal ortamlarına bırakıldı. Yapılan çalışmaların ardından sülükleri yurt dışına çıkarmak isteyen şahsa, 54 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.