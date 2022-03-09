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İstanbul Havalimanı’nda kaçak cep telefonu operasyonu

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Dubai’den İstanbul Havalimanı’na gelen Eritreli kadın yolcunun el ve sırt çantasında, piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan toplam 73 cep telefonu bulundu.

İstanbul Havalimanı’nda kaçak cep telefonu operasyonu
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Dubai’den İstanbul Havalimanı’na gelen Eritreli kadın yolcunun el ve sırt çantasında, piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan toplam 73 cep telefonu bulundu.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye kaçak olarak sokulmak istenen toplam 73 cep telefonu ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre 17 Şubat’ta Dubai’den İstanbul Havalimanı’na gelen Samrawit Hagos M. isimli Eritreli yolcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptıktan sonra yolcu çıkış kapısının bulunduğu alanda hareketlerin şüphelenilerek polis ekipleri tarafından durduruldu.

350 bin lira değerinde 73 cep telefonu ele geçirildi

Yapılan kontrollerde yolcunun el ve sırt çantası içerisinde 3 farklı markada olmak üzere toplam 73 cep telefonu olduğu tespit edildi. Gümrük beyanı yapılmadan kaçak yolla yurda sokulmak istenirken ele geçirilen telefonların yaklaşık 350 bin lira piyasa değerinde olduğu belirtildi. Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

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