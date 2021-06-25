İstanbul Havalimanı’nda korkutan anlar: Vip araç alev alev yandı

İstanbul Havalimanı’nda turist yolcuları almak için gelen ve turizm firmasına ait olduğu öğrenilen araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, patlamaların yaşandığı o anlar kameraya yansıdı.
Patlama anı kamerada
Alev topuna dönen ve patlamaların yaşandığı araçtaki yangın anları ise kameraya yansıdı. Alevler içerisinde kalan araçta patlamaların olduğu ve daha sonra yanan araca itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangın sonrası VIP minibüs kullanılamaz hale geldi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.