İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyon

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen üç ayrı operasyon sonucunda, yolcu valizleri içinde 18 kilogram 215 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi ile birlikte Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucunda, Tahran- İstanbul seferini yapan uçakta seyahat eden yabancı uyruklu bir yolcu, uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle takibe alındı. Uçağın İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından uçakta bulunan valizler narkotik dedektör köpeği ile kontrol edildi. Dedektör köpeğin şüpheli yolcunun valizine tepki vermesi üzerine, yolcu havalimanından çıkış yapacağı sırada durdurularak valizi x-ray taramasından geçirildi. X-ray taramasından geçen valizde şüpheli yoğunluğa rastlanması neticesinde yapılan aramada, giysilerin arasında gizlenmiş vaziyette, 5 adet şeffaf poşet içerisinde madde tespit edildi. Söz konusu maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde Afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Oerasyonda 6 kilogram 215 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Üst üste yapılan ikinci ve üçüncü operasyonlarda ise, yabancı uyruklu yolcunun bagajında 2 kilogram Khat bitkisi, bir başka yabancı uyruklu yolcunun valizinde ise toplam 10 kilogram ağırlığında esrar yakalandı.

Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.