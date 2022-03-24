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İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu

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İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok sayıda çalışanın gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu
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İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok sayıda çalışanın gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Brezilya’nın Sao Paulo kentinden Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen gümrük ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden kargonun gelişini takip etti. Operasyonu genişleten ekipler yüklü miktarda uyuşturucu maddeye el koyarken, aralarında havalimanı çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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