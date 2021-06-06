İstanbul Havalimanı’nda yolcunun midesinde 2 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı’nda, Afrika kökenli bir yolcunun midesinde 2 kiloya yakın 96 kapsül kokain tespit edildi. Uyuşturucu kuryesi’ olduğu değerlendirilen yolcu, tutuklandı.
Şüpheli tavırları dikkat çeken B.E.O.’nun midesinde uyuşturucu olabileceği ihtimali üzerine hastaneye götürüldü. Götürüldüğü hastanede yapılan incelemede B.E.O.’nun sindirim sisteminde 96 kapsül içinde 1 kilo 844 gram kokain tespit edildi.
Nijeryalı uyuşturucu kuryesi gözaltına alındı. Yapılan tahkikatın ardından 1 Haziran Pazartesi günü adli makamlara sevk edilen B.E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021, 11:08