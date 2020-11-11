İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş huzur uygulamasını takip etti

İstanbul’da gerçekleştirilen ve polis helikopterinin de havadan destek verdiği Yeditepe Huzur uygulamasına İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ta katıldı. Uygulama noktalarını ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Aktaş, yapılan denetimleri yerinde inceleyerek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Denetimler esnasında gazetecilere açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “Bugün İstanbul genelinde halkımızın huzur ve güvenliği için 314 noktada 2 bin 800 personelle uygulama yapıyoruz. Bu uygulamamız malum sürekli devam ediyor. Saat 19.00 ile 21.00 arasında genel sabit uygulamalar 21.00 ile 23.00 arasında da umuma açık yerlerle ilgili kontrol yapıyoruz. Malumunuz saat 22.00’dan sonra restoran, kafe hizmetlerimiz kapatılıyor, sadece paket servis veriliyor. Bunlarla alakalı işyerlerimizde vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bu salgın kapsamında tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bizim kontrollerimiz 7/24 devam ediyor. Vatandaşımızda yanımızda olursa sizlerin de desteğiyle bu salgını inşallah başarıyla engelleyeceğiz. Aynı zamanda halkımızın huzuru için bu uygulamalarımız devam edecek” dedi.Uygulamanın geç saatlerine kadar süreceği öğrenildi