İstanbul İl Jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine korona virüs denetimi

İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Denetim esnasında yolcuların HES kodları ve seyahat belgeleri kontrol edilirken bir yandan da jandarma ekipleri tarafından hijyen setleri dağıtıldı.
Hijyen seti dağıtıldıUygulama noktalarına giren yolcu otobüslerine bir yandan denetimler yapılırken bir yandan ise yolculara içerisinde maske, dezenfektanlı ıslak mendil ve anti bakteriyel jel bulunan hijyen setleri dağıtıldı. Hijyen setlerinin dağıtılması ve kontrollerin yapılmasının ardından otobüsler seyahatlerine devam etti.