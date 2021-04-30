İstanbul İl Jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine "tam kapanma" denetimi

İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul’a giriş noktalarında yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Denetim esnasında yolcuların HES kodları ve seyahat belgeleri kontrol edilirken, bir yandan da tam kapanma süreci ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

İstanbul İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler 3. köprü bağlantı yollarında İstanbul’a giriş yapan yolcu otobüslerine yönelik korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler esnasında yolcuların ve otobüs ekibinin HES kodu ve seyahat izin belgeleri incelendi. Otobüs içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi. Ekipler otobüste bulunan yolculara sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yolculuklarını tamamlar tamamlamaz evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Yeni genelge hatırlatıldı

Denetimler kapsamında durdurulan yolcu otobüsündeki yolculara yeni genelge kapsamında bundan sonraki seyahatlerinde e- devlet üzerinden seyahat izin belgesi almaları gerektiği uyarısı yapıldı. Aynı zamanda otobüste bulunan yolculardan sokağa çıkma muafiyeti bulunmayanların yolculuklarını tamamlar tamamlamaz evlerine dönmeleri konusunda uyarıldı.