Ayrıca ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ekipler servis görevlilerine öğrencilerin ateşlerinin kontrol edilip edilmediğini de sordu.
İstanbul Maltepe’de servis araçları denetlendi
İSTANBUL MALTEPE'DE POLİS EKİPLERİ, DURDURDUKLARI SERVİS ARAÇLARINDA EVRAK KONTROLÜ YAPARAK, SÜRÜCÜLERİ KURALLARA UYMALARI KONUSUNDA UYARDI.
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