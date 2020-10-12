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İstanbul Maltepe’de servis araçları denetlendi

İSTANBUL MALTEPE'DE POLİS EKİPLERİ, DURDURDUKLARI SERVİS ARAÇLARINDA EVRAK KONTROLÜ YAPARAK, SÜRÜCÜLERİ KURALLARA UYMALARI KONUSUNDA UYARDI.

İstanbul Maltepe’de servis araçları denetlendi

İstanbul Maltepe’de polis ekipleri, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Ayrıca ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ekipler servis görevlilerine öğrencilerin ateşlerinin kontrol edilip edilmediğini de sordu.

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