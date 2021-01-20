İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ’nün sözse TSK yapılanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün gece eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Örgütün sözde TSK Mahrem Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, “Öğretmen ve Müdür Yardımcısı” konumunda yer aldığı tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.