İstanbul merkezli 12 ilde DHKP-C operasyonu: 90 gözaltı

İstanbul polisi tarafından terör örgütü DHKP-C’ye yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında avukatların da bulunduğu 90 şüpheli gözaltına alındı.
Başarılı operasyonlar sonucunda örgütün ağır darbe aldığı, örgütün eleman temini açısından sorun yaşadığı ve mahalli bölgelerde tekrardan alan kazanmaya çalışmak adına sözde “Halk Meclisi” ve sözde “Direnişler Meclisi” gibi yapılanmalar kurduğu tespit edildi. Ayrıca örgütün alt tabanının moral ve motivasyonunu geri getirmek adına eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Gözaltına alınan DHKP-C üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 30 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.