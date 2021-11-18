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İstanbul merkezli 13 ilde 63 adrese düzenlenen operasyonda 10 ton nargile tütünü, bin 870 paket kaçak sigara, 291 bin 616 dal dolu makaron ve bin 250 adet puro ele geçirildi. Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli 13 ilde 63 adrese düzenlenen operasyonda 10 ton nargile tütünü, bin 870 paket kaçak sigara, 291 bin 616 dal dolu makaron ve bin 250 adet puro ele geçirildi. Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 13 ilde 63 adrese düzenlenen operasyonda 10 ton nargile tütünü, bin 870 paket kaçak sigara, 291 bin 616 dal dolu makaron ve bin 250 adet puro ele geçirildi. Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul merkezli 13 ilde 63 adrese düzenlenen operasyonda 10 ton nargile tütünü, bin 870 paket kaçak sigara, 291 bin 616 dal dolu makaron ve bin 250 adet puro ele geçirildi. Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.

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