İstanbul merkezli 14 ilde düzenlen dolandırıcılık operasyonunda 27 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 14 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 27’si yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “nitelikli dolandırıcılık” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir şebeke tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis, son dönemde bazı sosyal medya uygulamalarını kullanan vatandaşların kişisel hesaplarının çalındığı bilgisine ulaştı. Şikayet üzerine ‘çalıntı’ hesapları araştıran siber polisi, şebeke üyelerinin, çaldıkları hesaplardan bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını beyan ederek hesabı takip eden kişileri ağlarına çektikleri ve bu şekilde 27 kişinin 400 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Söz konusu soruşturma doğrultusunda İstanbul, Mersin, Adana, Van, Erzincan, Elazığ, Malatya, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Aydın, Ankara, Samsun ve Hatay’da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüpheliden 27 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılardan birinin yurt dışında olduğu, birinin ise farklı bir soruşturma dosyası kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. Yakalanan dolandırıcıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.