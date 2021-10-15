İstanbul merkezli 16 ilde büyük çaplı DHKP-C operasyonu: Aranan 126 şüpheliden 79’u gözaltına alındı

İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C’ye yönelik jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda aranan 126 şüpheliden 79’u yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında, eylem için silah eğitimi almış örgüt üyeleri ile “yasadışı örgüt üyesi olmak” ve “yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmek” suçlarından aranan şüpheliler de bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre daha önce düzenlenen operasyonlarda ana arşivi ve yeni örgütsel faaliyetleri tümüyle deşifre olan terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni delillere ulaşılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah saatlerinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 ilde geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Örgüt adına faaliyet gösterdikleri ileri sürülen isimlerin de bulunduğu toplam 126 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 20’si jandarma ekiplerince, 59’u polis tarafından olmak üzere 79 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilere yönelik baskın yapılan adreslerdeki arama faaliyetlerinin devam ettiği operasyonlarda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre, gözaltı kararı verilen ve yakalanan kişiler arasında eylem için silah eğitimi almış örgüt üyeleri ile “yasadışı örgüt üyesi olmak” ve “yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmek” suçlarından aranan şüpheliler de bulunuyor. Ayrıca örgütün yurtdışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yapmaktan dolayı daha önceki soruşturmalarda yer alan dijital verilerde adı geçen bazı isimlerin de yine bu operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. İçlerinde örgüte yakın avukatların ve DHKP/C’ye yakınlığıyla bilinen bir müzik grubundan isimlerin de olduğu şüpheliler ile ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığına götürülerek sorguya alındıkları aktarıldı.