İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ’ye yönelik ’Ankesör’ operasyonu: 54 gözaltı

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 17 ilde toplam 54 kişi gözaltına alınırken İstanbul’un bir çok ilçesinde 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ismi ’Ankesör’ olarak belirlendi.

Kapılar eş zamanlı çalındı şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirilen FETÖ’ye yönelik operasyonda kapılar eş zamanlı olarak çalındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü operasyonda toplam 54 kişi gözaltına alınırken megakent de bir çok adreste düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.Ümraniye’de çalınan adreste gözaltına alınan kişinin FETÖ’nün öğrenci yapılanmasında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar önce sağlık kontrolüne daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:39