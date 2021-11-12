İstanbul merkezli 2 ilde kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu: Biri nüfus memuru 7 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda, bir nüfus memurunun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kredi kartı dolandırıcılığına yönelik artan şikayetler üzerine çalışma başlattı. Dolandırıcı şebekesine yönelik yürütülen çalışmalarda polis ekipleri, şüphelilerin, Mersin Erdemli ilçesinde nüfus memuru olarak çalışan bir görevliden para karşılığı vatandaşların nüfus bilgilerini aldıkları belirlendi. Şüphelilerin aldıkları bilgiler içerisinde kendileri için potansiyel gördükleri mağdurların cep telefonu numaraları farklı operatöre taşıdıkları belirlendi. Hat taşıma işleminin ardından şüphelilerin, yeni sim kart ile banka çağrı merkezinin arandığı ve güvenlik adımları yanıtlandıktan sonra yeni sim kart üzerindeki blokenin kaldırıldığı ve SMS şifrelerin yeni sim karta yönlendirildiğini belirledi.

Bu yolla mağdurların internet/mobil bankacılık hesaplarına erişen zanlıların, kredi tanımla, karta nakit avans işlemleri gerçekleştirilip hesapta bulunan bütün paraları başka hesaplara aktardıkları belirlendi.

Yapılan araştırmalarda bu yolla şüphelilerin 1 milyon 808 bin 559 lira ile blokeli olan 945 bin 700 lira haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi.

Gerekli araştırma ve delil toplama işlemlerinin ardından harekete geçen polis ekipleri, örgütün üst düzeyi olduğu belirtilen ve data kaynaklarının alındığı kişi olarak tespit edilen nüfus memurunun da bulunduğu İstanbul’da Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Sancaktepe, Ümraniye, Bağcılar, ile Mersin’de 8 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şahsın yurt dışında olduğu tespit edildi. Yurt dışında bulunan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve başka şahıslar adına düzenlenmiş nüfus cüzdanları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken şebeke yönelik çok yönlü incelmelerin devam ettiği kaydedildi.