İstanbul merkezli 2 ilde PKK ve YPG operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK ile YPG adına faaliyet yürüttükleri de tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Van’da düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK ve YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca teknik ve fiziki takip yapıldı. PKK /KCK terör örgütüne yeni katılım sağlamak amacı ile ideolojik örgütleme yapma, esnaf ziyaretinde bulunma ve toplanan paraları illegal yollardan PKK/KCK terör örgütüne aktarma şeklinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 17 şüpheli tespit edildi. Öte yandan yürütülen soruşturmalar kapsamında YPG ile bağlantısı olan 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul’da ve Van’da gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı verilen 22 şüpheliden 18’i yakalandı.