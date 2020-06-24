İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 65 şüpheliden 46’sı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 46 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilirken, firari 19 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi. Ankesörlü telefon soruşturmalarında tespit edilen iletişim kayıtları, 15 Temmuz darbeye teşebbüs suçundan mahkum edilen FETÖ üyesi askerlerin birbirleri ile irtibatlarını ve yıllardır yaptıkları darbe hazırlıklarını ortaya koyan en somut kanıtlardan biri olarak gösteriliyor.Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 15:25