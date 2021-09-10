İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul, Hatay ve Manisa’da terör örgütleri DEAŞ ve Heyet-i Tahrir Şam’a (HTŞ) yardım ve yataklık eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
İstanbul, Hatay ve Manisa’da terör örgütleri DEAŞ ve Heyet-i Tahrir Şam’a (HTŞ) yardım ve yataklık eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul, Hatay ve Manisa’da terör örgütleri DEAŞ ve Heyet-i Tahrir Şam’a (HTŞ) yardım ve yataklık eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.