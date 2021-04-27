İstanbul merkezli 3 ilde ‘torbacı’ operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin “torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından bu sabaha karşı operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’da çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, İstanbul’da ise Güngören merkezli Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Tuzla ve Zeytinburnu’da çalışma gerçekleştirdi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise bir miktar çeşitli türde uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 23 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 90 lira ve 400 euro para ele geçirildi. Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.