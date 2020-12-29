İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına eş zamanlı operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10’u yakalanırken operasyonların devam ettiği kaydedildi.

İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına eş zamanlı operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10’u yakalanırken operasyonların devam ettiği kaydedildi.

İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına eş zamanlı operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10’u yakalanırken operasyonların devam ettiği kaydedildi.
İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına eş zamanlı operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10’u yakalanırken operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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