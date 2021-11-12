İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2012 Polis Akademisi giriş sınavına FETÖ/PDY örgütüne ait evlerde hazırlandığı tespit edilen şahıslar ile birlikte örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında çeşitli görev alan 23 şüphelinin yakalanması için bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine bastı. İstanbul, Gaziantep, Şırnak ve Erzurum’da yapılan operasyonlarda 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalar çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, gözaltına alınanla arasında, örgüt üyeleri arasında kullanılan gizli haberleşme programı Bylcok kullanıcılarının olduğu, aktif kamu personelleri ile avukat, eczacı, öğretmen gibi farklı meslek gruplarından şüphelilerin de olduğu öğrenildi. Zanlılar arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ üyeleri ile örgüt arasındaki irtibatları sağlayan mahrem imamlar da yer alıyor. Yakalanan şüpheli şahısların bir çoğunun örgütsel iletişim modeline uygun ankesör/büfe hatlarından arandığı kaydedildi. Emniyet ekipleri, adreslerde bulunamayan firari 7 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.