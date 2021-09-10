İstanbul merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

Liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah S.’nin yapıp yönettiği çeteye yönelik İstanbul, Amasya, İzmir ve Tokat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Baskınlarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 130 tabanca fişeği ve 70 bin lira para ele geçirildiği aktarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çıkar amaçlı silahlı suç örgütleriyle mücadeleye yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet ekipleri, liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah S.’nin yapıp yöneticiliği çeteye operasyon düzenledi. İstanbul, Amasya, İzmir ve Tokat’ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 130 tabanca fişeği ve 70 bin lira para ele geçirildi.

Silahları kalorifer peteklerine saklamışlar

Öte yandan, baskın sırasında yapılan aramalarda, kalorifer peteklerine saklanan silahlar ve mermiler ele geçirildi.Gözaltına alınan 23 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesindeki yerleşkesine getirildi. Zanlıların polisteki ifade işlemlerine başlandığı bildirildi.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde eylemlerde bulundukları ileri sürülen ve elebaşılığını cezaevinde tutuklu bulunan ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah S.’nin yaptığı belirtilmişti. Polisiye soruşturmaya ilişkin suç örgütünün yargılandığı davada sanıklara ceza verilirken, 20 sanıklı davada kararını veren mahkeme örgüt ele başı Emrah S.’yi müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.