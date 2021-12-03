İstanbul merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon: 8 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde, aradıkları kişileri kendilerini polis, savcı, hakim olarak tanıtarak tuzağa düşüren çeteye yönelik operasyon yapıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, vatandaşlardan milyonlarca liralık vurgun yapan 8 kişi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları telefonla arayarak tuzağa düşüren çeteyi 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ortaya çıkardı.

Aradıkları kişilere kendilerini polis, savcı hatta hakim olarak tanıtan çete üyelerinin, kurbanlarına terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiği yalanını söyleyerek para talep ettiği belirlendi. Sivil polis kılığına giren bir çete üyesinin tuzağa düşürdüğü kişilerin evine giderek, paraları alarak ortadan kaybolduğu tespit edildi. Önceki gün sabah saat 06.00’da operasyon için düğmeye basan ekipler; İstanbul, Şanlıurfa, Van ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin benzer suçlardan defalarca gözaltına alındıkları belirlendi. Şüphelilerin 7 eylemde milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 3 şüphelinin daha önceden yapılan ara operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklandığı kaydedildi.