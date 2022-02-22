İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda, internet üzerinden oynanan bahislerin paralarını banka ATM’lerinden ‘QR Kod’ uygulaması üzerinden çekerek haksız kazanç elde eden şebeke üyesi 12 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda, internet üzerinden oynanan bahislerin paralarını banka ATM’lerinden ‘QR Kod’ uygulaması üzerinden çekerek haksız kazanç elde eden şebeke üyesi 12 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda, internet üzerinden oynanan bahislerin paralarını banka ATM’lerinden ‘QR Kod’ uygulaması üzerinden çekerek haksız kazanç elde eden şebeke üyesi 12 şüpheli yakalandı.
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