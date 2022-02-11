İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 21 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, tamamı örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan FETÖ şüphelilerden 6’sının daha KHK ile kamudan ihraç edildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY’ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerinin kullandıkları şifreli haberleşme programı ByLock yazışmaları tespit edilen kişileri yakın takibe aldı.

Faaliyetleri mercek altında

FETÖ’nün örgütsel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında daha önce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bölge ve mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüklerine dair itirafçı ifadeleri bulunan ve tamamı söz konusu terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması için bu sabah operasyonun düğmesine basıldı.

Altısı daha önce kamudan ihraç edilmiş

Emniyet ekiplerince İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun ve Manisa‘da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 6’sı daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş, farklı meslek grubu adı altında faaliyet gösteren toplam 23 şüpheliden 21’inin yakalandığı bildirildi.

Yakalanan örgüt üyelerinin tamamının ByLock kullanıcısı olduğu ve söz konusu gizli haberleşme programında kritik yazışmalarının belirlendiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, bu şüphelilerin yakalandıkları evlerdeki aramaların ikisinde ‘1 dolar’ ile çok sayıda dijital örgütsel doküman ele geçirildi.

Yakalanan FETÖ mensuplarından ‘1 Dolar’ın örgüt içindeki sırrı

Öte yandan, örgüt içerisinde hiyerarşik olarak üst sıralarda yer alan kişiler, düzenli olarak söz konusu terör örgütünün Pensilvanya’da yaşayan elebaşısı Fetullah Gülen’i ziyaret ediyor ve Gülen tarafından kendilerine 50-100 dolarlık banknotlar veriliyordu. Bu paralar kişilerce “1 dolar” şeklinde bozdurulup, daha alt kademelere “öğrenci” olarak tabir edilen hücre üyelerine ve TSK’ya sızmış sözde askerlere veriliyordu. Örgütün içinde “müdür”, “bölge sorumlusu” şeklinde oluşturulan yapılanmanın tamamında bu paralardan bulunuyordu.

Diğer taraftan, operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022, 10:21