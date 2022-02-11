Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, tamamı örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan FETÖ üyesinin arasında 6 şüphelinin daha önce kHK ile kamudan ihraç edilmiş olanlar da bulunuyor.
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 21 şüpheli yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, tamamı örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan FETÖ üyesinin arasında 6 şüphelinin daha önce kHK ile kamudan ihraç edilmiş olanlar da bulunuyor.
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