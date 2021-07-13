İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aranan 27 şüpheliden 18’i yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde TSK yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen “ankesör soruşturması” kapsamında da örgüt içinde faaliyet yürüten ve asker şahıslardan sorumlu olan sivil sorumlular tarafından asker şahıslarla örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği iletişim amacıyla ankesör/büfe hatları üzerinden irtibat kuran 27 FETÖ üyesi tespit edildi. İstanbul merkezli olmak üzere 6 ayrı ilde haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, firari 9 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği aktarıldı.