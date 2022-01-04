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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ’nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyon: 13 gözaltı

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün "Adliye Yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda, aralarında aktif zabıt katibi, aktif gardiyan ve aktif icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ’nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyon: 13 gözaltı
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün "Adliye Yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda, aralarında aktif zabıt katibi, aktif gardiyan ve aktif icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı.

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