Operasyon kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, silahlı terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, 07:39
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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