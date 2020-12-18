İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu: 51 şüpheli gözaltında

Sahte içki üretimi ve dağıtımına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda ara 63 şüpheliden 51’inin yakalandığı bildirildi. Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda 6 ton civarında alkol ele geçirildiği belirtildi.
Baskın yapılan depolardaki aramalarda metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 6 ton tersiyer bütil alkol, 6 damıtma makinesi ile 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Yakalanan 51 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emanet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedilirken, firari durumdaki 12 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.Öte yandan, kaçak ve sahte içki soruşturmalarıyla ilgili İstanbul Polisinin son 6 ayda gerçekleştirdiği ana ve ara operasyonlarda ele geçirilen alkol miktarı da ortaya çıktı. Son dönemde yapılan onlarca operasyonda sahte olduğu belirlenen 82 ton içki ile satışa hazır 16 bin 500 şişe alkolün ele geçirildiği duyuruldu.