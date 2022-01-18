İstanbul merkezli narkotik operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Batman, Kırklareli, Kocaeli ve Osmaniye’de yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli Batman, Kırklareli, Kocaeli ve Osmaniye’de yapılan narkotik operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da da sabahın erken saatlerinde Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa’daki birden fazla adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti. Yapılan operasyonda İstanbul’da çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

27 kişi gözaltında

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre operasyon kapsamında 27 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.