İstanbul polisinden 7 kentte uyuşturucu operasyonu: Çete lideri Suriye’ye kaçarken yakalandı

Uluslararası uyuşturucu trafiğinde adı geçen kaçakçılara yönelik İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda aranan 24 şüpheliden 16’sı yakalandı. Defalarca İran’a girip çıkan ve muhtelif eşyalar arasında uyuşturucu sevkiyatında kullanılan bir tırın ‘zula’ tabir edilen bölmelerinde 125 kilo 700 gram eroin ele geçirilirken, çete lideri H.A. adlı kişi Hatay’dan Suriye’ye kaçarken son anda yakalandı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, uyuşturucu ticaretinden dolayı aranan uyuşturucu kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma yürüten İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elebaşılığını H.A. adlı bir kişinin yaptığı 24 kişilik uyuşturucu şebekesine karşı 1 yıl süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu çetesinin elebaşı ve organizasyon şemasında yer alan şebeke üyelerinin çökertilmesi için son aşamaya gelindi.

Aylar süren takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Gürbolak Sınır Kapısı’nda yakın takip başlatıldı. Defalarca İran’a girip Türkiye’ye dönen yük tırlarınının izi sürüldü. İran’a geçen tırın sürücüleri ile yanındaki kişilerin sınırın diğer tarafındaki temasları mercek altına alındı. Uyuşturucu sevkiyatı yapan kişilerin organizasyon tarafından defalarca şoför değişimi yapıldığını belirleyen narkotik polisi, bazı tır sürücülerin takip edildiklerini düşünerek aracı terk ettiklerini tespit etti. Son seferde Gürbulak Sınır Kapısı’ndan İran’dan Türkiye’ye geçen bir tırı takip eden emniyet ekipleri, aracın izini Mersin’e kadar sürdü. Tır Mersin’de kapalı bir tır parkına girince operasyonun düğmesine basıldı.

Aylar süren yakın takibin ardından çete lideri ve organizasyon şemasındaki şüphelilerin etrafındaki çemberi daraltan İstanbul polisi, zehir tacirlerinin İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Mersin’deki üyelerin her hareketini izlemeye aldı.

7 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi

Teknik ve fizik, takibin ardından İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Mersin’de ev ve tırlara eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Takip edilen ve muhtelif eşyalar arasında uyuşturucu sevkiyatında kullanılan tırın ‘zula’ tabir edilen bölmelerinde 125 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Baskınlarda uyuşturucu çetesinin elebaşı H.A. Hatay’dan Suriye’ye geçerken yakalanırken, bununla birlikte nakliye ve organizasyondaki şebeke üyesi 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul dışında gözaltına alınan şüpheliler uçaklarla İstanbul’a getirilerek sorguya alındı.

Türkiye’den Suriye’ye kaçmaya çalışırken yakalanan uyuşturucu kaçakçısı H.A. ile ilgili en dikkat çeken konu ise şu ana kadar polisiye soruşturmada adınım suça karışmamış olması olarak gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 16 şüpheli sorguya alınırken, firari 8 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği aktarıldı. Polisteki ifade işlemleri sona eren 16 şüpheli, bu sabah Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021, 11:10