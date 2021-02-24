İstanbul polisinden gövde gösterisi: Turistler hayranlıkla izledi

Şişli ve Beyoğlu’nda asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 300 personelin görev aldığı uygulamada araçlar didik didik arandı. Uygulama öncesi Taksim’de toplanan polisleri görenler onları hayranlıkla izledi.
Polislerin gövde gösterisi hayranlıkla izlendiUygulama öncesinde Taksim Meydanı’nda toplanan 100 araç ve 300 personelden oluşan ekip adeta görsel şölen oluşturdu. Meydanın neredeyse tamamına yayılan polis araçlarını gören vatandaşlar ve turistler bu görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimileri cep telefonları ile o anları kaydetti, kimileri ise polislerin önünde durup hatıra fotoğrafı çektirdi.