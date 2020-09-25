banner3088

İstanbul Siber Şube polisi, sosyal medya üzerinden "İsimsizler Hareketi" adı altında provokatif paylaşımlarda bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınırken operasyonların

İstanbul Siber Şube polisi, sosyal medya üzerinden "İsimsizler Hareketi" adı altında provokatif paylaşımlarda bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınırken operasyonların devam ettiği kaydedildi.

İstanbul Siber Şube polisi, sosyal medya üzerinden "İsimsizler Hareketi" adı altında provokatif paylaşımlarda bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınırken operasyonların
İstanbul Siber Şube polisi, sosyal medya üzerinden "İsimsizler Hareketi" adı altında provokatif paylaşımlarda bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınırken operasyonların devam ettiği kaydedildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eczacıbaşı VitrA, Bursa’ya gidiyor
Eczacıbaşı VitrA, Bursa’ya gidiyor
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3212